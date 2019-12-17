Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Гинера в адрес Егорова

Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. / ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.