«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1. Хозяева забили все свои голы в первом тайме.