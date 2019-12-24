Оценки Тарасовой и Морозова на ЧР превысили мировой рекорд

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Тарасова и Морозов получили 83,91 балла.