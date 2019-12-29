Эмиль Иверсен: «Когда Устюгов в форме – это медведь. Но мы постараемся обыграть его на классике»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен оценил победу россиянина Сергея Устюгова на первом этапе «Тур де Ски». «Когда Устюгов в форме – это медведь. И завтра он тоже будет хорош.