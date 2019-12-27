Овечкин второй год подряд отказался от участия в Матче всех звезд

За океаном после трехдневной рождественской паузы возобновился регулярный чемпионат НХЛ, но главной новостью игрового дня стал не результат какого-то матча или статистика отдельного игрока, а решение капитана "Вашингтон Кэпиталз", лучшего действующего снайпера лиги Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звезд второй год подряд.