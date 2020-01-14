Именитый советский лыжник в очередной раз раскритиковал популярного комментатора

Александр Тихонов в интервью Sport24 заявил, что в ближайшее время с телевидения уйдет самый известный комментатор биатлона. «Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна.