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Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Воронина выиграла для сборной России пятую медаль ЧЕ за деньРоссийская конькобежка Наталья Воронина стала серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 3000 метров.рекламаРоссийские гандболисты с поражения стартовали на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по гандболу в стартовом матче чемпионата Европы проиграла команде Венгрии со счетом 25:26. Встреча состоялась в шведском Мальме.