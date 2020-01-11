Руководство «Барселоны» осталось в Катаре, чтобы провести переговоры с Хави

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль остались в Катаре, где проходит Суперкубок Испании по футболу, чтобы убедить главного тренера местного «Аль-Садда» Хави возглавить сине-гранатовых в конце сезона.