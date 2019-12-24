Варламов признан первой звездой матча «Бостон» — «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон Брюинз" сыграл дома с "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась победой "островитян" в серии буллитов со счетом 2:3.