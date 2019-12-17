Волкановски победил Холлоуэя на UFC 245 и стал новым чемпионом в полулегком весе

Австралиец Алекс Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе и стал чемпионом в полулегком весе. Волкановски выиграл единогласным решением судей.