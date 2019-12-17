«Рубин» опубликовал кресло-качалку в твиттере. Возможно, это намек на назначение Слуцкого

«Рубин» опубликовал забавный пост в титтере после увольнения Романа Шаронова с должности главного тренера. Казанский клуб выложил в твиттере анимацию с креслом-качалкой и эмоджи Soon (скоро).