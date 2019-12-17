Команда Тутберидзе ответила Плющенко: «Вам не удалось заманить Загитову, как бы ни унижали нас в ее глазах»

Тренерская команда Этери Тутберидзе обратилась к тем, кто критикует решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой сделать перерыв в карьере. «Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания.