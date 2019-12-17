В Испании Зозулю вновь назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке, команды не вышли на второй тайм

В Испании ультрас сорвали матч — они оскорбляли Романа Зозулю. Испания решила не отставать от Италии, где в этом сезоне расистские скандалы случаются каждую неделю, и устроила свой.