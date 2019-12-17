В Петербурге стартовал хоккейный матч между сборными России и Финляндии

Игра проходит на "Газпром Арене". Сегодня, 15 декабря, в 16:00 стартовал матч в рамках Кубка Первого канала между сборными по хоккею России и Финляндии.