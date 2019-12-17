Ржига о санкциях WADA в адрес России: «Ваш игрок тоже попался на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды России (3:4 Б) на Кубке Первого канала. – Что не получилось в первом периоде, который был проигран 0:2?