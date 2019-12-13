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Вице-президент «Альбасете» рассказал, как Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов

Вице-президент испанского клуба «Альбасете» Виктор Варела рассказал, как украинский форвард Роман Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.

Команда Тутберидзе — Евгению Плющенко: вам не удалось заманить Загитову, как бы ни унижали нас в ее глазах

Тренерская команда Этери Тутберидзе обратилась к главным критикам российской фигуристки Алины Загитовой, которая ранее объявила о решении приостановить свою спортивную карьеру.
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