Овечкин о гибели Кобе: «Он легенда мирового спорта. До сих пор не могу поверить»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на гибель легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джанной. «Я надеялся, что это какая-то ошибка.