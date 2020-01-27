НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-форвардом «Ливерпуля» СтарриджемПобедный прокат Синициной и Кацалапова с произвольным танцем на чемпионате Европы. Видео11-кратная чемпионка мира по гребле Винсен-Лапойнт оправдана по допинговому делу. Стероиды попали к ней после связи с парнемКокорин не поехал на второй сбор «Сочи»Бойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду ХабибаЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-форвардом «Ливерпуля» СтарриджемБывший нападающий национальной команды Англии и «Ливерпуля» Даниэл Старридж, который сейчас защищает цвета турецкого «Трабзонспора», попал в сферу интересов российских клубов.рекламаГеннадий Орлов – об отказе Кокорина переходить в «Сочи»: Им руководят не амбиции, а спортивная прагматикаКомментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. «Кокорин после первого сбора улетел в Дубай.Немецкий чиновник подверг критике выступления фигуристов из России на ЧЕУдо Денсдорф, глава немецкой Федерации фигурного катания, подверг жесткой критике выступления фигуристов из РФ в рамках чемпионата Европы.У OG был план еще полгода назад. Теория ГенезисаГениальные задумки от Нотейла в действии. Новость про уход Джеракса застала нас врасплох. Но что, если сами OG были готовы к изменениям еще в сентябре!Тренер Нурмагомедова предсказал поражение от ФергюсонаТренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес ожидает, что бой с Тони Фергюсоном будет самым тяжёлым в карьере дагестанца. Наставник даже предположил, что чемпион может проиграть.Непризнанный провал. Что происходит в российском биатлонеНи одной победы за два месяца В последний раз российские биатлонисты поднимались на подиум 14 декабря прошлого года в Хохфильцене — в тот день Александр Логинов выиграл серебро в гонке преследования.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 1РизеспорЗавершёнЧемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут0 : 2АрсеналПерерывЧемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)1 : 2Риу АвеИдёт 2-й таймЧемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк3 : 3АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаЗнарок внес изменения в состав «Спартака» перед матчем с «Куньлунем»Тренерский штаб московского "Спартака" внес сразу семь изменений в состав на матч КХЛ против китайского "Куньлуня" по сравнению с предыдущей игрой.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Член исполкома РФС: спешка с переизбранием Прядкина была ни к чемуГлава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин должен был участвовать в выборах на пост президента лиги наравне с другими кандидатами, принимать поспешное решение было не нужно, считает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.рекламаЦСКА сообщил о возвращении братьев БерезуцкихБратья Алексей и Василий Березуцкие, закончившие футбольную карьеру полтора года назад, снова оказались в ЦСКА. Об этом стало известно из сообщений клуба в Twitter.