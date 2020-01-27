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Геннадий Орлов – об отказе Кокорина переходить в «Сочи»: Им руководят не амбиции, а спортивная прагматика

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с переходом нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды. «Кокорин после первого сбора улетел в Дубай.
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Член исполкома РФС: спешка с переизбранием Прядкина была ни к чему

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин должен был участвовать в выборах на пост президента лиги наравне с другими кандидатами, принимать поспешное решение было не нужно, считает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.
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