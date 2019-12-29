«Ман Сити» во 2-м тайме дожал «Шеффилд» (обзор голов, видео)

«Манчестер Сити» имел ощутимый перевес на протяжении всего матча и заслуженно взял 3 очка, хотя некоторые опасения за команду Гвардиолы были - «Шеффилд» очень упорно оборонялся.