«Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

«Челси» расписал мировую с «Брайтоном» в поединке чемпионата Англии. Поединок 21-го тура состоялся в Брайтоне и завершился результативной мировой со счетом 1:1. «Челси» открыл счет на 10-й минуте.