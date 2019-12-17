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Команда тренера Эрнесто Вальверде осталась на первом месте в Ла Лиге, опережая «Реал» на 1 очко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииСаутгемптон0 : 1Вест ХэмИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииАтлетик Бильбао0 : 0ЭйбарИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 3РБ ЛейпцигИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииНаполи1 : 1ПармаИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаМайе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мираФранцузский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).НХЛ. 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Почитав на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться.рекламаРжига — о санкциях WADA: «На прошлом чемпионате игрок сборной России тоже попался на допинге»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига высказался о поражении от сборной России (3:4 ШБ) в матче Кубка Первого канала. Также тренер порассуждал о санкциях WADA в отношении России.Лыжные гонки. Клэбо и Сванн выиграли спринт в ДавосеЛидер Кубка мира Йоханнес Клэбо выиграл первый коньковый спринт в нынешнем сезоне. Он опередил француза Лука Шанава и партнера по команде Ховарда Солоса Таугболя.Ржига – о санкциях ВАДА по России: на чемпионате мира ваш игрок тоже попалсяГлавный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча с командой России (3:4 Б). «У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали.