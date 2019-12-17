«Это могло быть весело, и это искушало меня». Клебо отказался от борьбы с Большуновым в «разделке» и уехал домой с этапа КМ в Давосе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно завершил этап Кубка мира в Давосе. После победы в спринте норвежец решил отказаться от участия в «разделке» на 15 км и отправился домой в Тронхейм.