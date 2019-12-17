Экхофф победила в седьмой раз в карьере, у Оберг – 8-й подиум

Сегодня норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Для спортсменки эта победа стала седбмой в карьере, всего у нее 18 подиумов (7-3-8).