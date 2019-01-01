Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания «Чёрная пятница»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг в своём «твиттере» опубликовал сообщение в ответ на обложку c заголовком «Чёрная пятница» итальянского издания Corriere dello Sport, на которой он был изображён вместе с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.