НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКилиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»«Спартак» расторг контракт с грузинским хавбекомБританские легкоатлеты разочарованы ситуацией вокруг Мо ФарыЮОИ. Россия — Финляндия. Полуфинал. Прямая трансляцияБородулина о санкциях WADA: волноваться заранее не стоитКилиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил сильные стороны лидирующего в чемпионате Англии «Ливерпуля». — В данный момент «Ливерпуль» делает нечто потрясающее, — сказал Мбаппе.рекламаКокорин доиграет сезон в «Сочи»О прочих условиях аренды не сообщается. Ранее к 28-летнему Кокорину проявлял интерес голландский «Фейеноорд», но руководство «Зенита» сослалось на то, что не собирается сдавать в аренду ключевых футболистов.Министр спорта Колобков не войдет в новое правительствоИ.о. министра спорта Павел Колобков не войдет в новое правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства, близкий к кабинету министров собеседник, и источник в минспорта.Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с ТиафоСмотри, как Даниил разобрался с неуступчивым американцем.Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговоркамиТренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.«Зенит» создаст женский футбольный клуб при поддержке Дзюбы и СемакаПетербургский «Зенит» создал женскую футбольную команду. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в клубе. Руководство «Зенита» не ответило на звонки РБК.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаХК «Нефтехимик» расторг контракт с капитаном команды Захарчуком после инцидента с ДТПТАСС, 21 января. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" разорвал соглашение с капитаном команды Степаном Захарчуком после того, как он скрылся с места ДТП.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!Салют! Я, Павел Копачев, редактор Sports.ru, представляю подкаст «Наша фигурка», который мы запускаем вместе с банком «Открытие».рекламаТренер Туктамышевой не стал опровергать возможную смену гражданства фигуристкиАлексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказался по поводу возможной смены гражданства своей подопечной. "Как сказал когда-то один человек, разводы были, есть и будут.