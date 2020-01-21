Тренер Туктамышевой не стал опровергать возможную смену гражданства фигуристки

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, высказался по поводу возможной смены гражданства своей подопечной. "Как сказал когда-то один человек, разводы были, есть и будут.