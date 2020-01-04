НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСборная России вышла в финал молодежного чемпионата мираСумасшедшие сэйвы голкипера сборной Казахстана в матче с Германией на МЧМ-2020. ВидеоТретьяк: настрой перед финалом МЧМ суперскийМЧМ-2020. Кирилл Марченко: Носили ли Морозова на руках? Ну конечно, его чуть не раздавили, когда забилСборная России выгрызла себе финал. Но в матче за золото нужно быть готовым к поражениюСборная России вышла в финал молодежного чемпионата мираСборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии. В матче 1/2 финала наши в овертайме одолели Швецию - 5:4.рекламаУстюгов взял серебро в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски». Он преодолел 15-километровую дистанцию за 39 минут 51,0 секунды, проиграв лидеру 0,7 секунды.Генеральный менеджер «Монреаля»: для Ковальчука это последний шансГенеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен прокомментировал заключение контракта с действующим олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком.«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Няша Мунеци забил ответный гол.ВАДА назвало размер ежегодного взноса РоссииПресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) озвучила величину взноса, которую России предстоит перевести в бюджет WADA в 2020 году. Это 1 015 977 долларов, — сообщает ТАСС.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаМанчестер Сити2 : 1Порт-ВейлИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаЛестер2 : 0УиганИдёт 2-й таймЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаМарсель Консола2 : 1Родез АвейронИдёт 2-й таймКубок Франции1/32 ФиналаАнгулем-Шарант2 : 1ШалланИдёт 2-й таймЕще 15Чемпионат ПортугалииБелененсиш1 : 3БрагаИдёт 1-й таймЕще 3Весь футболрекламаТренер сборной Швеции: «Российские хоккеисты показали потрясающую игру»Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение от команды России (4:5 ОТ) в полуфинальном матче МЧМ-2020.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир