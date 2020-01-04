Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного (до 20 лет) чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Чехии. В матче 1/2 финала наши в овертайме одолели Швецию - 5:4.