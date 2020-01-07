НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»Церемония награждения после победы Большунова на «Тур де Ски»: видеоПоршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в ОберхофеШарапова не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в БрисбенеWADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетикеСлуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара". "По моему мнению, это вообще самый талантливый молодой футболист России.рекламаКовальчук дебютирует в 1-м звене «Монреаля» в матче с «Виннипегом»Нападающий Илья Ковальчук дебютирует за «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Игра начнётся 7 января в 03:00 (мск).Дакар 2020. Белорус Сергей Вязович обогнал российских гонщиков на втором этапеВ Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда "Дакар 2020" - переход из Эль-Ваджха в Неом, где на лиазон отведено только 26 км, а 367 км были "боевыми".Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й, Роналду — 49-йИсследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 чемпионатов Европы. Самым дорогим игроком признан 21-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.Скопинцев стал игроком московского «Динамо»Защитник Дмитрий Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо». Контракт 22-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан на четыре с половиной года.Россия досрочно вышла в плей-офф Кубка ATPСборная России по теннису усилиями Хачанова и Медведева досрочно пробилась в плей-офф Кубка ATP, уверенно победив во всех трех матчах. Сегодня были повержены норвежцы, парная игра уже ничего не решает.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Мало не покажется». Стала известна сумма ежегодного взноса России в бюджет WADAКак сообщает «Газета.ру», каждый год сумма взноса стран в фонд Всемирного Антидопингового Агентства увеличивается примерно на 8 процентов. В этом году российский взнос составит $1 015 977.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир FIS подтвердила дисквалификацию Полторанина за допингБронзовый призер чемпионата мира-2013 казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).реклама