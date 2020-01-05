IWF: в фильме ARD много беспочвенных обвинений и искаженной информации

МОСКВА, 6 янв — 365NEWS. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте выступила с опровергающим заявлением по поводу информации в документальном фильме о коррупции и допинге в IWF, выпущенном немецким телеканалом ARD.