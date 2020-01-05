НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСлуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в ОберхофеАлексей Морозов о словах Ларионова про коррупцию в МХЛ: «Голословные обвинения не выглядят как желание улучшить ситуацию»Хоккей. Рене Фазель: МЧМ-2023 точно пройдет в Новосибирске и ОмскеСтал известен средний гонорар фигуриста в ледовом шоуСлуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара". "По моему мнению, это вообще самый талантливый молодой футболист России.рекламаКовальчук готов к возвращению в КХЛ в случае провала в «Монреале»Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук готов в следующем сезоне вернуться в КХЛ. Это случится, если 36-летний игрок проиграет конкуренцию и в своём новом клубе.Скопинцев в ближайшие дни перейдет в «Динамо»По данным «СЭ», «Динамо» в ближайшие дни должно завершить сделку по приобретению футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.«Ливерпуль» объявил о сделке с Nike. Контракт вступит в силу 1 июняАмериканский производитель спортивной экипировки Nike станет новым техническим спонсором «Ливерпуля». Долгосрочный контракт вступит в силу 1 июня 2020 года.Медведев горел с брейком во втором сете с Руудом, но растопил сурового норвежца и вырвал победуМатч под палящим австралийским солнцем.Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работатьГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболрекламаРоссийский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир IWF: в фильме ARD много беспочвенных обвинений и искаженной информацииМОСКВА, 6 янв — 365NEWS. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на своем официальном сайте выступила с опровергающим заявлением по поводу информации в документальном фильме о коррупции и допинге в IWF, выпущенном немецким телеканалом ARD.реклама