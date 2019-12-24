НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемИбрагимович согласился вернуться в «Милан»«Пусть сначала извинится перед изнасилованными». Федор Емельяненко жестко ответил братуСборная Канады вырвала победу у США в матче МЧМ-2020РУСАДА 27 декабря направит в WADA письмо с несогласием с санкциямиВ Красноярске стартовал Чемпионат России по фигурному катаниюИбрагимович согласился вернуться в «Милан»Нападающий Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом». По информации источника, шведский форвард согласился вернуться в миланский клуб.реклама«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче лидеров АПЛВ матче 19-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:4. Счет в матче на 31-й минуте открыли гости.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.«Всегда готовы»: Рамзан Кадыров о бое с Александром ЕмельяненкоГлава Чеченской республики дал понять журналистам, что не отказывается от своих слов по поводу поединка с бойцом смешанных единоборств.Бакаев объяснил, почему осенью у «Спартака» начались проблемы с КононовымПолузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о начале текущего сезона в интервью с "Чемпионат.com".Алексей Слепов: «Не ставлю конкретную задачу попасть на этапы Кубка IBU»Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал победу в спринте на «Ижевской винтовке». «Цель у меня выступить хорошо в индивидуальной гонке, а там уже будь что будет.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси0 : 2СаутгемптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаТатьяна Навка: «Я поражена работоспособностью и талантом Загитовой»Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о выступлениях Алины Загитовой в своем шоу.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир На западном корте без перемен: ЦСКА обыграл «Милан» в КалининградеЦСКА одержал волевую победу над «Миланом» в рамках 16-го тура Евролиги (78:75).рекламаВладимир Путин принял участие в предновогоднем матче по хоккею на Красной площадиПрезидент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Встреча проходит на катке на Красной площади. Российский президент играет под 11-м номером.