«Лацио» обыграл «Ювентус» и в пятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Италии

«Лацио» нанес поражение «Ювентусу» в матче за Суперкубок Италии. В начале первого тайма Луис Альберто из штрафной площади отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Сергея Милинковича-Савича.