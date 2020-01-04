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Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ

Спортсменам не понравилось, как российская молодежка повела себя во время матча чемпионата мира. Шведы раскритиковали поведение российских хоккеистов на чемпионате мира — 2020 в Чехии.

«Ливерпуль» выиграл 6 матчей с общим счетом 11:1. Анчелотти 2-й раз подряд проиграл с «Эвертоном»

«Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в третьем раунде Кубка Англии. За хозяев дебютный матч провел японский форвард Такуми Минамино. На 70-й минуте его заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
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02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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