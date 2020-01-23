Доменико Тедеско: «Мы честно все обсудили с Жано и спокойно расстались»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уход из клуба полузащитника Жано Ананидзе. – «Спартак» расстался с Жано Ананидзе. Не хотели посмотреть на него на сборах?