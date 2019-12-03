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Суд запретил фанату «Спартака» посещение матчей на полтора года

Москвич Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки на стадионе во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (1:0). Его не пустят на «Газпром Арену» в течение полутора лет.
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НХЛ. Записи матчей

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Эдмонтон — Оттава
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02:35:09
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Нью-Джерси — Вегас
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02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
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02:34:32
Флорида — Миннесота
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02:30:09
Коламбус — Аризона
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02:37:44
Бостон — Каролина
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02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
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02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
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02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
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02:42:06
Бостон – Монреаль
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02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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Боец Гончаров заявил, что готов драться с Емельяненко даже бесплатно

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров выразил готовность провести бой против Александра Емельяненко бесплатно. Еще в 2018-м году Гончаров вызвал Емельяненко на бой, но тот ему отказал.
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