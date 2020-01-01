Гиггз: «Погба не показывает свой талант в МЮ регулярно»

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поделился мнением о полузащитнике "красных дьяволов" Поле Погба:Сульшер вынужден всегда отвечать на вопросы о Погба, поэтому мне жаль его.