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Чемпионат Турции
Сивасспор
 : 
Ризеспор
Начало в 12:00
Чемпионат Турции
Eни Малатьяспор
 : 
Трабзонспор
Матч перенесен
Кубок Англии
1/16 Финала
Борнмут
 : 
Арсенал
Начало в 15:00
Чемпионат Португалии
Витория (Гимарайнш)
 : 
Риу Аве
Начало в 13:45
Чемпионат Португалии
Спортинг
 : 
Маритиму
Начало в 16:00
Чемпионат Турции. Первая лига
Карагюмрюк
 : 
Алтынорду
Начало в 11:00
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