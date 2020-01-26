Клопп рассказал, что в переигровке с «Шрусбери» будет участвовать молодежка «Ливерпуля»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о переигровке матча с "Шрусбери" в Кубке Англии. Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2. "Мы ожидали, что так получится.