НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке АнглииПападакис, проигравшая российской паре на ЧЕ, попыталась встать на пьедестале на первое место: видеоБойцы ММА, которых еще никто не побеждал. Кто ближе всех подобрался к рекорду ХабибаЦСКА объявил о возвращении братьев БерезуцкихЛеброн Джеймс разрыдался в аэропорту, узнав о смерти Коби Брайанта«Ливерпуль» не смог победить «Шрусбери Таун» в Кубке Англии«Ливерпуль» открыл счёт уже на 15-й минуте матча усилиями Кертиса Джонса. В начале второго тайма мерсисайдцы удвоили преимущество благодаря автоголу Дональда Лава. Казалось бы, в этом матче всё решено.рекламаВ Германии остались недовольны триумфом российских фигуристокСпортивный директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце. Возмущение чиновника вызвал возраст победительницы и призеров.Вавринка был бодрее Медведева и преподал мастер-класс, как побеждать в пяти сетахПятая ракетка мира выбывает с турнира.ФХР сообщила об изменениях в тренерском штабе сборной РоссииГлавный тренер молодежной команды Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в штаб главной национальной команды под руководством Алексей Кудашова.Драчев озвучил медальный план сборной России на ЧМ в АнтхольцеГлава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, какие задачи стоят перед спортсменами на предстоящем чемпионате мира в Антхольце.Форвард нужен главному тренеруно не нужен «Зениту» «Зенит» завершил первый тренировочный сбор перед возобновлением сезона. Он прошел под знаком Александра Кокорина, будущее которого все время остается неизвестным.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)— : —Риу АвеНачало в 13:45Чемпионат ПортугалииСпортинг— : —МаритимуНачало в 16:00Чемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаОвечкин о гибели Кобе: «Он легенда мирового спорта. До сих пор не могу поверить»Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на гибель легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джанной. «Я надеялся, что это какая-то ошибка.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир