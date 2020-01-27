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В Германии остались недовольны триумфом российских фигуристок

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу российских фигуристок на чемпионате Европы в Граце. Возмущение чиновника вызвал возраст победительницы и призеров.
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Овечкин о гибели Кобе: «Он легенда мирового спорта. До сих пор не могу поверить»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на гибель легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джанной. «Я надеялся, что это какая-то ошибка.