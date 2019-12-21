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СК РФ рассказал об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

Следственный комитет РФ располагает данными о передаче бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
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