«Ак Барс» с разгромным счетом проиграл «Авангарду»

"Ак Барс" в рамках регулярного первенства КХЛ в гостях разгромно уступил омскому "Авангарду" (0:3). Хозяева льда по разу отличились в каждом из периодов, не оставив никаких шансов казанским хоккеистам.