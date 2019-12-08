Андрей Аршавин: «Сюрреализм: Погребняк забивает Рыжикову, и на все это смотрит Анюков»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал дубль форварда «Урала» Павла Погребняка в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2). «Сюрреалистичная картина была: Погребняк забивает Рыжикову, и на все это смотрит Анюков.