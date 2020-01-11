Логинов не примет участие в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Международный союз биатлонистов опубликовал списки участников мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. За Россию побегут Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.