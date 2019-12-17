Ржига верит, что решение WADA по российским спортсменам не связано с политикой

МОСКВА, 14 декабря. / ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига верит, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны не является политическим.