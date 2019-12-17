Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Анже»

Стали известны стартовые составы «Анже» и «Монако» на матч 18-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже. Начало — в 22:00 мск.