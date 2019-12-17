НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»Голкипер сборной Финляндии забросил шайбу в ворота команды ШвецииГинер успокоил болельщиков с переходом ЦСКА к госкомпанииКубок мира. Зачет эстафет (жен). Норвегия лидирует, Россия поднялась на третье местоФийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении«Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»Встреча прошла на стадионе Кинг Пауэр - Уолкерс и завершилась со счетом 1:1. 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