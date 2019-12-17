Nix: «Организаторы ЧМ брали нас на непонятный понт. Доигрывать было бы просто неправильно»

Игрок HellRaisers и сборной России Александр «Nix» Левин объяснил, почему команда снялась с чемпионата мира в Сеуле. «Хотелось бы внести ясность в ситуацию, потому что хайп сумасшедший пошел.