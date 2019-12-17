НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»Гинер положительно оценил переход 75 % акций ЦСКА под контроль ВЭБаМайе обвинил Фуркада в неспортивном поведенииГол со спорного пенальти принес Шахтеру победу в матче лидеров УПЛМедведев — в финале турнира в Саудовской Аравии«Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»Встреча прошла на стадионе Кинг Пауэр - Уолкерс и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Теэму Пукки (26-я минута), у хозяев поля точный удар на свой счет записал Тим Крул (38).рекламаРоссия — Чехия, 14 декабря 2019, онлайн-трансляция, Кубок Первого каналаНападающий СКА отдал шикарную передачу, когда наша сборная сравнивала счёт, и был единственным, кто реализовал свою попытку на буллитах.Россиянин Логинов взял серебро на Кубке мира по биатлону в ХохфильценеРоссийский биатлонист Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на дистанции в 12,5 километров. 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Уже на 12-й минуте хозяева поля открыли счет, полузащитник Микель Оярсабаль реализовал пенальти.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииСаутгемптон0 : 0Вест ХэмИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииАтлетик Бильбао0 : 0ЭйбарИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1РБ ЛейпцигИдёт 1-й таймЧемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииНаполи0 : 1ПармаИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаМилош Ржига: «Люблю приезжать в Россию, здесь всегда очень теплый прием»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от России (3:4 Б) в матче 2-го этапа Евротура в Москве назвал причины, из-за которых его подопечные потерпели неудачу.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Nix: «Организаторы ЧМ брали нас на непонятный понт. Доигрывать было бы просто неправильно»Игрок HellRaisers и сборной России Александр «Nix» Левин объяснил, почему команда снялась с чемпионата мира в Сеуле. «Хотелось бы внести ясность в ситуацию, потому что хайп сумасшедший пошел.рекламаШвейцария победила олимпийскую сборную России со счетом 8:2Основное действие матча проходило в третьем периоде. Олимпийская сборная России по хоккею проводила встречу против Швейцарии на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge.