В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»

Конор сообщил, что заработал за бой с Хабибом 50 млн долларов. Поединок с Серроне принесет ему 80 млн

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за последний бой и предстоящий поединок.