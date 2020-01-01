Сергей Харитонов дал прогноз на бой Александра Емельяненко и Маги Исмаилова

Российский тяжеловес Сергей Харитонов считает Александра Емельяненко однозначным фаворитом в предстоящем поединке против Магомеда Исмаилова, при условии, что в тренировочном лагере ему удастся соблюдать спортивный режим.