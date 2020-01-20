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Шубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»

Российский барьерист Сергей Шубенков прокомментировал отказ Британского антидопингового агентства (UKAD) выдавать пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках расследования в отношении учеников дисквалифицированного тренера Альберто Саласара.
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