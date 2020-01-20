«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 1001 день

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ уже в 52 матчах кряду – серия растянулась на 1001 день.