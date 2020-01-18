НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед»У Серроне куча рекордов в UFС. Но по сравнению с Макгрегором он нищийБольшунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мираОлимпийский комитет России присоединился к процессу между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороныБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара«Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед»В рамках 23 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) на своем поле. Вперед вышли «канониры». 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Это хороший дебют.Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играхХоккеисты сборной России одержали победу над национальной командой Канады в стартовом матче на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020. А.С. Дитц, Дед Морозов, Ведьмак и Грецкий с драниками. Все о Мастер-шоуЛучшие моменты Мастер-шоу. 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Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Команда дивизиона Харламова выиграла конкурс «Сила броска» на Матче звёзд КХЛКоманда дивизиона Харламова одержала победу в конкурсе «Сила броска» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сильнейшим броском отметился защитник «Сибири» Юрки Йокипакка.рекламаСборная России опустилась на второе место в общекомандном зачёте юношеской ОлимпиадыСборная России завоевала одну медаль в девятый соревновательный день III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Её обладателем стал саночник Павел Репилов, выигравший серебро.