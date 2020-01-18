Сергей Белозеров: «Стрельцов отлично стреляет, у него неплохой средний дистанционный ход. Умеет здорово финишировать»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, почему было решено привлечь Кирилла Стрельцова на этап Кубка мира в Поклюке. «В Поклюку к нам приедет Кирилл Стрельцов.