Александр Овечкин забросил 690-ю шайбу в карьере в НХЛ и стал 10-м снайпером в истории лиги

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил очередную шайбу. Она стала для Овечкина 32-й в текущем сезоне.